Живущий с матерью москвич заработал полмиллиарда рублей на проститутках

В Москве на россиянина, который заработал 500 миллионов рублей на создании сайта для проституток, завели уголовное дело. Об этом в среду, 19 августа, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Оперативникам удалось установить владельца кошелька, на который проститутки переводили деньги за продвижение своего профиля на популярном сайте интимных услуг. Им оказался безработный москвич, живущий вместе с матерью в двухкомнатной квартире. При обыске у него обнаружили несколько разбитых телефонов и ноутбуков, а на банковских счетах — полмиллиарда рублей.

Сайт 10 лет работал в разных регионах России. Искать его владельца полицейские стали еще в конце 2019 года, но задачу осложняло то, что сервер портала находился в Чешской Республике, а домен был зарегистрирован в США. Установить личность злоумышленника удалось через одну из девушек, чья анкета была на сайте. Она рассказала, что пользование сервисом обходилось ей в 100 рублей в день, а деньги она переводила на «Вебмани».

Против владельца кошелька завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

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