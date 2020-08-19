Пес захватил в заложники российскую семью с ребенком

В Нижегородской области американский стаффордширский терьер (амстафф) захватил в заложники семью с ребенком. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, для освобождения людей потребовалось провести спецоперацию.

Хозяева утверждают, что обычно добрый и игривый пес неожиданно начал проявлять к ним агрессию. Испуганные россияне заперлись в комнате и вызвали полицию и МЧС. Выбраться из квартиры до приезда спасателей удалось лишь хозяйке животного, остальных собака не выпускала.

Прибывшие на место сотрудники МЧС поставили к окну квартиры пожарную лестницу. Запертые в квартире отец и сын подперли дверь и спустились, пока полицейские с щитами отвлекали разъяренную собаку.

Освобожденный мужчина оказался ранен — он подставил руку, когда пес на него напал. Россиянин отметил, что вспышки агрессии у собаки бывали и ранее, однако в этот раз, по его словам, у животного «крышу снесло». Опрошенные журналистами соседи заявили, что не могут ничего сказать о характере пса, так как хозяева гуляют с ним, когда никого нет на улице.

В конце концов, в квартиру поднялись кинологи, однако им не удалось обуздать пса. Специалистам пришлось сделать собаке укол успокоительного. Они рекомендовали хозяевам усыпить животное из-за поведенческих проблем, но те отказались.

Американский стаффордширский терьер относится к так называемым бойцовым породам. Эти собаки хорошо поддаются дрессировке, но требуют работы с опытным кинологом. При правильном отношении хозяев к воспитанию и дрессировке, наличии значительных физических и интеллектуальных нагрузок и отсутствии наследственных проблем с психикой амстаффы не проявляют агрессию к людям.