Собака пробралась в спальню хозяйки и съела все сбережения

Жительница острова Мэн вернулась после работы домой и обнаружила, что ее собака съела все сбережения. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

35-летняя Джослин Хорн (Jocelyn Horne) рассказала, как ее миниатюрный пудель по кличке Пегги съел 100 фунтов стерлингов (9,6 тысячи рублей), отложенные на черный день. Питомица каким-то образом пробралась в спальню хозяйки, дотянулась до копилки со сбережениями и уничтожила все купюры.

По словам Хорн, ее собака съедает все, что падает на пол. «По этой причине я всегда держу спальню закрытой», — уточнила она. Сначала женщина не поверила в произошедшее и решила, что ее возлюбленный подшучивает над ней.

Вскоре она нашла в своей спальне порванную купюру в 20 фунтов стерлингов (1,9 тысячи рублей). На следующее утро ее сомнения окончательно развеялись, когда Пегги стошнило разгрызенными банкнотами.

Хорн не смогла восстановить поврежденные деньги. «Я очень расстроилась, — признается она. — Я до сих пор не знаю, смеяться мне или плакать. Я смотрю на нее и думаю: "Я чертовски тебя люблю, но ты сожрала мои 100 фунтов стерлингов».

Ранее жительница индонезийского города Южная Джакарта пожаловалась на термитов, которые испортили ее заначку в десять миллионов рупий (49,4 тысячи рублей). Девушка обратилась в местный банк, где ей смогли обменять пятую часть всей суммы.

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