В Нигерии разоблачили глотавшую государственные деньги «змею»

Сотрудницу министерства образования нигерийского штата Бенуэ, которая утверждала, что государственные деньги проглотила змея, обвинили в мошенничестве. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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В начале 2018 года аудиторы, проверявшие отделение Нигерийского экзаменационного совета в городе Макурди, заметили исчезновение 36 миллионов найра (5,8 миллиона рублей), заработанных на продаже скретч-карт с кодами для регистрации участников экзаменов. Сотрудница организации Филомина Чише (Philomina Chieshe) объяснила отсутствие денег сверхъестественным вмешательством.

Она рассказала, что постоянно клала выручку экзаменационного совета в хранилище при офисе, но деньги всякий раз пропадали. «Я не понимала, куда деваются миллионы найра, — утверждала она. — Стала спрашивать всех в доме и в офисе, и никто не мог сойтись во мнении, что происходит с деньгами. Я продолжала давить, пока моя горничная не созналась. Она сказала, что деньги исчезали "духовно". По ее словам, в дом проникала "загадочная змея" и глотала деньги в хранилище».

Следователи утверждали, что обыскали место преступления, но не нашли ни саму змею, ни доказательств того, что пресмыкающееся действительно скрывалось где-то поблизости. В марте 2018 года Чише арестовали, а в августе она предложила менее фантастическое объяснение. Как выяснилось, чиновница снимала выручку с банковских счетов по поручению координатора местного отделения экзаменационного совета. Иногда средства тратились на нужды организации, иногда он забирал их себе.

В пятницу, 31 мая, Чише и еще пять сотрудников министерства образования, подозреваемых в хищении, предстали перед судом в городе Абуджа. Трое из них уже заявили, что невиновны.

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