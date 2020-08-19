Опубликовано фото новейшего российского «Тигра» с открытым верхом. Кадр разместил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

У нового «Тигра» с правой стороны располагаются два кронштейна для установки вооружения, например, пулеметов. Также один кронштейн выполнили слева.

«Тигр» будет показан в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа.

Ранее в августе ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации «Ростех» представил новый пистолет «Полоз». Пистолет сконструирован для стрельбы на расстоянии до 50 метров патронами калибра 9х19 миллиметров, в том числе со стальным сердечником. Его также представят в рамках форума «Армия-2020» на стенде «Ростеха» и на стрельбище многофункционального огневого центра парка «Патриот».