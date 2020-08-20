Актер Киану Ривз прокомментировал теорию о посвященной трансгендерам «Матрице». Об этом сообщает Yahoo Entertainment.

По словам артиста, он не знал, что трилогия посвящена трансгендерам и гендерной идентичности. «Я никогда не говорил об этом с Лилли [Вачовски], она не рассказывала мне об этом. Думаю, что все части "Матрицы" являются достаточно глубокими, люди могут вкладывать в них разные аллегории. Здорово, что Лилли поделилась этой информацией», — отметил Ривз.

В ходе интервью у актера поинтересовались, будет ли в четвертой «Матрице» всплывать аналогичная тема. «Не знаю. Думаю, что новый фильм опять будет открыт для интерпретаций», — ответил он.

О том, что культовая трилогия оказалась метафорой о трансгендерах, стало известно в начале августа. Режиссер Лилли Вачовски подтвердила эту фанатскую теорию словами: «Это была наша изначальная концепция, но мир — я имею в виду кинокомпании — тогда еще не был готов к такому».

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Трилогия собрала в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов. Режиссерами выступили братья Лоуренс и Эндрю Вачовски, которые затем сменили пол и стали Ланой и Лилли Вачовски.