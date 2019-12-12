Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Объявлена дата выхода новой, четвертой, части фильма «Матрица». Студия Warner Bros. назвала днем выхода 21 мая 2021 года, передает The Hollywood Reporter.

Также студия назвала даты, на которые запланированы другие громкие премьеры. 1 июля 2022 года выйдет «Flash» DC Comics. Роль главного супергероя сыграет актер Эзра Миллер. Студия в очередной раз перенесла пемьеру «Акиры» — экранизацию манги, так как режиссер Тайка Вайтити подписал контракт на четвертый фильм о Торе для Marvel Studios. Ранее премьера была назначена на дату, которая теперь занята «Матрицей».

В сентябре Киану Ривз поделился мнением о сценарии четвертой части «Матрицы», в которой он вновь исполнит роль Нео. Актер рассказал, что очень впечатлен тем, что случится с его персонажем и добавил, что так и должно быть.

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О готовящемся продолжении трилогии сестер Вачовски стало известно в мае. В августе в Warner Bros. подтвердили намерение снимать новую часть. Главные роли в ленте опять исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Трилогия собрала в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов.

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