Хозяин бросил собаку со смертельной опухолью умирать на улице

В английском городе Болтон, графство Большой Манчестер, хозяин бросил стаффордширского бультерьера со смертельной опухолью умирать на улице. Об этом сообщает газета Metro.

16 августа работница Королевского общества защиты животных Кэтрин Келлегер заметила на улице больного окровавленного пса и отвела его в ветеринарную клинику. У собаки нашли хронические проблемы с глазами, раны на лапах из-за отросших ногтей и огромную опухоль брюшной полости.

«Эта бедная собака была в ужасающем состоянии, когда мы ее подобрали на улице, — рассказывает Келлегер. — К сожалению, ее опухоль была настолько большой, что она волочилась по земле и кровоточила». Ветеринары не смогли вылечить бультерьера. Чтобы избавить собаку от мучений, ее решили усыпить.

Королевское общество защиты животных разыскивает хозяина пса. Сотрудники призывают любого, кто имеет какую-либо информацию о жестоком владельце, бросившем больного питомца на улице, немедленно обратиться в их офис.

Ранее сообщалось, что в Англии хозяин бросил на улице черного лабрадора-ретривера и написал записку. «Пожалуйста, не могли бы вы взять меня к себе. Мой хозяин бросил меня после десяти лет совместной жизни, поскольку я не научился быть хорошим и меня вернули туда, где когда-то нашли», — говорилось в письме.