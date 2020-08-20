Названо главное препятствие для военного сотрудничества России и Турции

Самое большое препятствие для сотрудничества России и Турции в области военной промышленности — несовместимость российских технологий с системами НАТО и отсутствие разрешения на их совместное использование. Такое мнение высказал советник Центра стратегических исследований (SAM) МИД Турции Сельчук Чолакоглу в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По мнению Чолакоглу, в условиях, когда США грозят Турции санкциями за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», Анкара вряд ли будет участвовать в совместном проекте по строительству истребителей с Москвой, но это может измениться при обострении противостояния с западными странами.

«Если Турция будет исключена из других критических технологий вооружения НАТО и подвергнется санкциям США, она может более тепло взглянуть на оборонно-промышленные проекты, которые могут быть разработаны с Россией», — отметил эксперт.

В конце июля стало известно, что российский военно-промышленный комплекс досрочно выполнил обязательства по поставке С-400 в Турцию. Сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов