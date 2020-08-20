Совбез Белоруссии сравнил протесты с путчем ГКЧП

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сравнил проходящие в стране протесты с путчем Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР в 1991 году, сообщает «Интерфакс-Запад».

Равков заявил, что 29 лет назад в Советском Союзе случилась попытка госпереворота, вошедшего в историю как «августовский путч». Антиконституционные действия самопровозглашенного ГКЧП углубили хаос в обществе и приблизили распад некогда могучей державы, отметил секретарь Совбеза. «Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси», — подчеркнул Равков.

Митинги и забастовки ослабят экономику, а организаторам протеста не нужна сильная Белоруссия, уверен он. «Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом», — предупредил Равков.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти.

По всей стране больше недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Митинги жестко разгонялись, были задержаны порядка семи тысяч человек. Известно о четырех погибших.