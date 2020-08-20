Мужчина поймал огромную чавычу и побил рекорд 30-летней давности

Рыбак из США поймал огромную чавычу и побил рекорд штата Монтана 30-летней давности. Об этом сообщает Billings Gazette.

В воскресенье, 16 августа, житель Монтаны Грег Хог (Greg Hauge) отправился на рыбалку. Неожиданно для себя мужчина вытащил из воды огромную чавычу. Рыба достигала 96 сантиметров в длину и 66 сантиметров в обхвате.

Сотрудники местной службы по выращиванию и отлову рыбы сообщили Хогу, что он побил предыдущий рекорд штата. В последний раз такую длинную рыбу данного вида выловил местный рыбак в 1991 году, однако она была на три миллиметра короче пойманной Хогом.

Эксперты высоко оценили улов мужчины, однако они уверены, что вскоре кто-то сможет его побить рекорд, так как все больше местных рыбаков начинает интересоваться ловлей чавычи.

Чавыча — наиболее распространенный вид рыб семейства лососевых. Они питаются мелкими обитателями водоемов и достигают крупных размеров. Ловля чавычи обычно начинается в конце лета и привлекает множество рыбаков.

Ранее сообщалось о рыбаке из США, который поймал шестикилограммового карася и побил рекорд штата. Рыбак признался, что это его самый крупный улов в жизни.