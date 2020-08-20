В российском городе начали бороться с велосипедистами. Для этого в Тюмени запустили пилотный проект, в рамках которого на набережной в кадках высадили ивы. Как сообщает «72.ру», деревья должны были служить препятствием для слишком быстрых велосипедистов.

Кадки с ивами появились на тюменской набережной в начале августа после многочисленных жалоб местных жителей. Из-за большого потока велосипедистов, которые «гоняли» по дороге, там невозможно было гулять. Тогда администрация Тюмени решила заняться озеленением и решить проблему с велосипедистами. Для этого она привлекла к работе муниципальное бюджетное учреждение «Тюменьгормост». Однако деревья простояли недолго, через неделю засохли и в итоге испортили вид набережной. По словам лидера экологического движения «Зеленый хоровод» Дмитрия Велижанина, сложившаяся ситуация — это вопрос «некомпетентности тех, кто занимается озеленением». Деревья засохли из-за жары, во время которой их решили пересадить в кадки. В таких условиях саженцы просто не прижились.

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Руководитель «Тюменьгормоста» Николай Грибоедов отметил, что ивы в первую очередь имеют практическую цель — препятствуют велосипедистам. Эстетическая составляющая этих посадок — второстепенна. «Сначала мы думали поставить запрещающие таблички, но потом решили попробовать кадки с ивами. Поговорили со специалистами и в начале августа высадили деревья. Все было куплено за счет собственной прибыли предприятия, а не из бюджета. Это пилотный проект, мы всегда можем забрать саженцы и высадить в землю у себя на территории», — объяснил Грибоедов.

В мае в Приморье до наступления холодов решили высадить более трех миллионов саженцев в рамках реализации национального проекта «Экология». По плану высадка была приостановлена в июне, но должна возобновиться в сентябре и продлиться до наступления холодов.

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