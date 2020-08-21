«Калашников» создал автомат «Малыш» для самообороны

«Калашников» завершил предварительные испытания малогабаритного автомата «Малыш». Об этом агентству РИА Новости рассказал генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

Созданный российской компанией автомат «Малыш» предназначен для самообороны. «В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний», — заявил Тарасов.

Агентство уточняет, что ранее главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщил, что «Малыш» примерно на килограмм легче общевойскового автомата. Стрелковое оружие разрабатывается в двух версиях — под патрон в калибрах 5,45 и 9 миллиметров. Подробные спецификации автомата «Малыш» не раскрываются.

Ранее «Калашников» показал умное оружие, созданное на базе гладкоствольного ружья МР-155. Новинка имеет «инновационный дизайн», поддерживает синхронизацию с гаджетами и имеет ряд рабочих режимов — «Стрельба», «Компас» и другие. Смарт-ружье будет представлено на форуме «Армия 2020», который пройдет с 23 по 29 августа.