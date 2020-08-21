США отказались обсуждать свои санкции в Совбезе ООН по инициативе России

США выступили против требования России о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН по поводу антииранских санкций. Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Соединенные Штаты высказались против обсуждения американского обращения в ООН о запуске процедуры восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231. Дипломат также добавил, что заявление США о возвращении санкций было безосновательным.

Ранее Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением США в международную организацию с намерением запустить процедуру восстановления санкций против Ирана. Россия намерена провести открытое заседание утром 21 августа.

Великобритания, Франция и Германия отказались поддержать планы США по восстановлению санкций против Ирана. Согласно совместному заявлению стран, подобные шаги противоречат предпринимаемым ими усилиям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.