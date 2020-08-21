В ООН призвали оказать Навальному адекватную помощь

В ООН призывают оказать надлежащую медицинскую помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.

«Мы подчеркиваем важность того, чтобы он получил полное и адекватное лечение, в котором нуждается для выздоровления», — отметили в организации. Там добавили, что обеспокоены произошедшим с российским оппозиционером.

Ранее сообщалось, что, по мнению омских врачей, основной диагноз Навального — нарушение обмена веществ. Также у него зафиксировали нарушение углеводного баланса.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). В окружении Навального утверждают, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость, но врачи выступили против транспортировки по медицинским соображениям.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru