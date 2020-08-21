Солист группы «Звери» вынудил чиновников убраться на набережной

Солист российской группы «Звери» Роман Билык, известный как Рома Зверь, вынудил чиновников Вологды навести порядок на городской набережной. Об этом музыкант рассказал в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Билык приехал в Вологду вместе с женой и детьми, которые не были там ни разу. Однако музыканта поразила грязная набережная в центре города, о чем он записал видео и выложил в соцсеть.

После этого артисту позвонила некая «Анна из комитета по делам молодежи администрации Вологды» и предложила встретиться, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Музыкант отказался и вместо этого пригласил женщину, «эту самую молодежь» и своих фанатов на субботник.

Однако утром, когда артист пришел на точку сбора, то увидел, что вокруг все чисто — власти сами убрали мусор. Тогда музыкант вместе с горожанами спел на улице под гитару свои хиты.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru