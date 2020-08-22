В России за сутки выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Большинство из них зафиксировано в Москве (687), Санкт-Петербурге (183), Московской области (161). Меньше всего — в Чечне (7), Севастополе (6) и Еврейской автономной области (2).

Всего в стране выявлено 951 897 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 121 летальный случай. За весь период в России скончались 16 310 человек с коронавирусом.

Ранее 22 августа сообщалось, что число жертв коронавируса в мире превысило 800 тысяч. Всего на планете умерли 803 201 человек. Общее число заразившихся достигло 23 120 216, еще 15,71 миллиона излечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.