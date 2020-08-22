Участницу «Своей игры» отправили в психиатрическую больницу за «зоопарк» дома

Бывшую участницу «Своей игры» Анну Путятину отправили в психиатрическую больницу на экспертизу после обнаружения дома большого числа животных в плохом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что женщина брала деньги якобы за содержание собак на передержку, после чего запирала их без еды в помещении, где было много мусора. Сообщается, что волонтеры узнали о ситуации и выехали в квартиру Путятиной. В ней оказался целый «зоопарк» — 13 худых собак, 12 кошек и кролик. После этого их забрали на лечение, а Путятину увезли в психбольницу.

«Своя игра» — российский аналог американской телеигры-викторины Jeopardy! Участники отвечают на вопросы из области общих знаний. Каждый представлен в виде утверждения о предмете, явлении или человеке. Игрок должен понять, о чем или о ком именно идет речь. Путятина участвовала в ней в 2002 году.

В 2019 году сообщалось, что пенсионерка из подмосковного Пушкина развела в своей двухкомнатной квартире сотни крыс. Женщину положили в психбольницу. В квартире обитали от 500 до 600 грызунов.