Пострадавшим при взрыве газа в Ярославле выплатят деньги

Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Ярославле выплатят по 200 тысяч рублей. С таким заявлением выступил губернатор региона Дмитрий Миронов. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Так, по его заверениям, компенсация будет выплачена тем, кто сейчас находится в больнице после происшествия. «Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья», — отметил Миронов.

Кроме того, ранее губернатор уже сообщал, что семьи погибших из-за аварии людей получат по миллиону рублей.

Взрыв газа в 10-этажном доме в Ярославле по улице Батова №5 произошел 21 августа, в результате обрушились с третьего по пятый этажи здания. В городе ввели режим ЧС. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Всего из-за чрезвычайного происшествия погибли три человека, включая двух женщин и ребенка.