Голодный тигр вышел к отдыхающим россиянам и испортил им рыбалку

Российские рыбаки сняли на видео голодного тигра, который вышел к ним из леса и испортил досуг. Ролик публикует Telegram-канал Baza.

На записи тигр подходит близко к двум мужчинам в Приморском крае, один из которых ведет съемку, в то время как второй сидит в машине. «Кисуня, иди гуляй. Иди, иди погуляй. Дай удочки нам забрать, мы рыбачим. Мы сейчас заберем и уедем», — произносит автор видео за кадром.

После этого он переводит камеру на своего приятеля, затем на себя и снова на хищника. Спустя несколько секунд тигр начинает двигаться в сторону россиян. Затем животное схватило ведро рыбаков и ушло обратно в лес.

«Посмотрите, какая красота. Это просто вообще! Я в шоке», — заключил автор ролика.

В июле в сети появилось видео молчаливого противостояния тигра с питоном, преградившим ему дорогу в лесу. Запись опубликовал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda). На ней видно, как питон остановился посредине дороги, не давая пройти тигру. Хищник какое-то время ждал, пока питон уползет. Рептилия не сдвинулась с места, и тигр тихо ретировался.