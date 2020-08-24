Россиян уличили в незнании своих долгов

Большинство россиян не знает точный уровень своей долговой нагрузки и обязательств перед банками и микрокредитными организациями (МФО). К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Райффайзенбанком (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Только 21 процент опрошенных точно знает собственный коэффициент долговой нагрузки, рассчитываемый как соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходам заемщика. Остальных уличили в недостаточной осведомленности.

Материалы по теме Падение титана Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец? Двойной навар Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?

Больше половины (53 процента) из тех, кто знает уровень своей нагрузки, получили данные в банке при повторной подаче заявки на кредит. 44 процента подсчитали его самостоятельно, три процента обращались в специализированные бюро кредитных историй.

При этом у 80 процентов имеющих задолженность ее размер не превышает 500 тысяч рублей. 40 процентов собираются снизить ее в ближайшее время (за счет досрочного погашения кредитов или рефинансирования), 26 процентов не имеют для этого возможности. 36 процентов опрошенных назвали уровень кредитной нагрузки комфортным.

По подсчетам Центробанка, уровень задолженности россиян перед банками и МФО оказался рекордным с начала века и достиг 19,9 триллиона рублей. 19,7 триллиона из них приходится на рублевые долги.