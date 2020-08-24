Названы самые популярные способы обмана в российских банках

Центробанк назвал самые популярные способы обмана, к которым прибегают российские банки. Антирейтинг недобросовестных практик опубликован на сайте регулятора.

Чаще всего банки навязывают клиентам продукты и услуги, а также вводят в заблуждение относительно их стоимости, доходности и возможности расторжения договора. Нередко сложные инвестиционные продукты стараются навязать пожилым людям, а также оказывают псевдоконсультанции тем, кто не разбирается в особенностях банковской деятельности. Такое явление получило название «мисселинг».

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В 2019 году ЦБ получил 3,4 тысячи жалоб во всех курируемых отраслях (помимо банковской сферы, это также страхование, биржевая торговля, деятельность негосударственных пенсионных фондов). Две тысячи из них были связаны с навязыванием финансовых продуктов непосредственно в офисах кредитных организаций. В первой половине 2020 года доля жалоб на банки увеличилась с 57,5 до 71,9 процента.

Всего регулятор выявил 14 недобросовестных практик и описал способы борьбы с ними. Среди главных — переобучение банковских сотрудников, аудио- и видеофиксация их разговоров с клиентами, а также составление специальных «добросовестных» сценариев общения с посетителями отделений.

Опрошенные «Ведомостями» экономисты отметили, что рекомендации ЦБ едва ли исправят ситуацию, поскольку не имеют обязательной силы. Самым эффективным способом борьбы с мисселингом они считают повышение финансовой грамотности населения, при этом указывают, что регулятор недостаточно работает в этом направлении. С 2020 года появились обязательные тесты для желающих торговать на фондовом рынке без статуса квалифицированного инвестора, однако аналогичных проверок на знание банковских продуктов по-прежнему нет.