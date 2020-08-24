Скорпион ужалил купившую виноград в магазине россиянку

Скорпион ужалил жительницу Казани, купившую виноград в одном из продуктовых магазинов города. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, передает ТАСС.

Как рассказала сама россиянка на своей странице во «ВКонтакте», паукообразное находилось в винограде, и заметить его было почти невозможно, так как оно слилось цветом с ветками. После того, как скорпион ужалил женщину, она была доставлена в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани.

При поступлении в больницу женщина была в состоянии средней степени тяжести, однако на данный момент ее жизни ничего не угрожает. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, добавили в ведомстве.

В 2019 году скорпион пробрался в самолет авиакомпании United Airlines и несколько раз укусил пассажирку. По словам женщины, во время полета она почувствовала жжение в ноге и пошла в туалет, когда неприятные ощущения стали усиливаться. Там из ее штанов выпал живой скорпион и начал бегать по полу, пока его не поймали бортпроводники. Пассажирке оказали необходимую помощь и отправили в местную больницу после экстренной посадки.