Скорпион пробрался в самолет и несколько раз укусил пассажирку

Пассажирка авиакомпании United Airlines заявила, что во время перелета ее несколько раз укусил скорпион. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско, штат Калифорния, в Атланту, штат Джорджия. По словам женщины, имя которой не раскрывается, во время полета она почувствовала жжение в ноге и пошла в туалет, когда неприятные ощущения стали усиливаться.

Там из ее штанов выпал живой скорпион и начал бегать по полу, пока его не поймали бортпроводники. Сразу после инцидента экипаж проконсультировался с врачом, чтобы оказать пассажирке необходимую помощь. Как только самолет приземлился, пострадавшую отправили в местную больницу.

Представители United Airlines подтвердили случившееся и отметили, что находятся на связи с покусанной туристкой.

В марте пассажирка канадской авиакомпании Air Transat пожаловалась, что во время перелета ее укусил скорпион. Студентка Куин Мальтис летела на рейсе Торонто — Калгари и внезапно ощутила шевеление в нижней части спины. Она проигнорировала это, подумав, что дело в кондиционере, однако потом ее укусил скорпион.

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