Воробьев назвал условие открытия школ 1 сентября

Школы в Подмосковье 1 сентября откроются с соблюдением санитарных стандартов. Условие открытия учебных учреждений назвал губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством, сообщает РИАМО.

«Всем входящим будут измерять температуру, учителя при индивидуальной работе с учениками будут находиться в масках, все педагоги также пройдут тестирование на COVID-19», — сказал он.

Кроме того, перед Днем знаний в школах проведут генеральную уборку и дезинфекцию.

Ранее министр образования региона Ирина Каклюгина сообщила, что занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.

Она подчеркнула, что во время учебного процесса будут соблюдаться новые меры безопасности. В частности, в школах будет действовать так называемая «кабинетная система», когда не дети, а учителя ходят из класса в класс.

Всего с 1 сентября в подмосковные школы пойдут более 940 тысяч детей.