Власти Подмосковья объявили формат обучения в школах с 1 сентября

В подмосковные школы с 1 сентября пойдут более 940 тысяч детей, занятия будут проходить в очном формате, объявила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 19 августа.

Она подчеркнула, что во время учебного процесса в образовательных учреждениях будут соблюдаться новые меры безопасности, введенные в связи с распространением коронавируса.

Перед открытием во всех школах проведут дезинфекцию, уточнила она. Кроме того, ежедневно перед началом занятий у школьников будут замерять температуру. В случае отклонения от нормы ребенок допускаться до занятий не будет, пояснила министр.

Также Каклюгина проинформировала, что столовые и пищеблоки будут работать с соблюдением мер профилактики, однако переходить на одноразовую посуду не планируется.

Ранее в августе губернатор Андрей Воробьев проверил готовность школ к новому учебном сезоне. В этом году в школы пойдут на 38 тысяч учеников больше, чем в прошлом году.