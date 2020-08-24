Россиянин потерял сотни тысяч рублей из-за «Великого султана»

Предприниматель из Санкт-Петербурга подал иск в суд из-за того, что потерял 760 тысяч рублей из-за «Великого султана» — мобильной игры, через которую с его карты списывались средства. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram, россиянин попытался добиться возврата средств.

По данным «Фонтанки.ру», 32-летний предприниматель и совладелец компании в области права Эндрю Синицкий подал иск к Mechanist Internet Technologies Co.Ltd., Google и «Тинькофф Банк» из-за игры «Великий султан». Он рассказал, что играл с сентября 2018 года.

Истец заверил, что не знал о том, что игра списывала крупные суммы с его карты до июля 2019 года, так как согласие на списание он не давал, а уведомления об операциях по СМС не получал, поскольку экономил на подобных оповещениях. Он требовал взыскать с ответчиков солидарно почти 654 тысячи рублей, 109,5 тысячи индийских рупий, пять тысяч рублей за моральный вред и штраф в 50 процентов за отказ от возврата денег в добровольном порядке.

Суд изучил условия использования и всю информацию на странице игры. В них говорилось о внутриигровых покупках и платном контенте, который стоит от 75 до 7 490 рублей за товар. При первом запуске Синицкого попросили ознакомиться с условиями использования приложения и принять их для начала игры. В случае отказа было невозможно начать играть в «Великого султана». В результате суд отказал истцу.