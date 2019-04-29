Британка лишилась миллионов из-за любви к Джейсону Стэйтему

Жительница Великобритании рассказала, как лишилась большой суммы денег из-за того, что поверила онлайн-мошеннику, представившемуся ей Джейсоном Стэйтемом. Об этом пишет «Би-би-си».

Женщина не назвала точной суммы, которую перевела мошеннику, но призналась, что потеряла сотни тысяч фунтов стерлингов, что в переводе на рубли составляет миллионы. Она была убеждена, что помогает актеру, оказавшемуся в тяжелой финансовой ситуации. От лица Стэйтема аферист писал, что остался без денег из-за отсрочки выплат за работу в фильме.

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До того как попросить у британки денег, мошенник признался ей в любви. По словам жертвы, у нее сложилось впечатление, что у них с актером начали завязываться настоящие отношения. Она допускает, что оказалась настолько доверчива, потому что в то время потеряла одновременно и жениха, и мать, поэтому была эмоционально восприимчива.

Преступник первый раз написал британке, когда та зашла на его страницу в Facebook. У нее не было сомнений в том, что с ней общается сам Стэйтем. «Я подумала, как же это мило, что он сам общается с фанатами», — рассказала женщина.

Когда британка поняла, что ее обманывают, она обратилась в полицию. Однако правоохранительным органам удалось установить лишь то, что преступник находится за границей, поэтому разыскать и привлечь его к ответственности они не смогли.

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