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Забота о себе
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14:40, 7 июля 2026Забота о себе

Раскрыты разрушающие печень продукты

Нутрициолог Клавьен: Продукты с высокой степенью переработки разрушают здоровье печени
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: benjamas11 / Shutterstock / Fotodom

Основной причиной жировой дистрофии печени является неправильное питание, предупредил нутрициолог Сигги Клавьен. О том, какие продукты сильнее всего разрушают этот орган, он рассказал изданию Daily Mail.

Клавьен отметил, что здоровью печени продукты с высокой степенью переработки, в том числе сосиски, колбасы и бекон. В них содержится большое количество соли, консервантов, усилителей вкуса и ароматизаторов. Избыток этих веществ негативно влияет на все органы и системы организма, но особенно сильно сказывается на здоровье печени. Кроме того, ультрапереработанные продукты высококалорийны, поэтому злоупотребление ими приводит к набору веса, что тоже вредит печени, предупредил специалист.

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Также, как раскрыл Клавьен, значительно повышают риск развития патологий печени сладкие газировки как с сахаром, так и с сахарозаменителями. По словам нутрициолога, дело в том, что печень не распознает искусственные подсластители, поэтому направляет всю свою энергию на борьбу ними. «Кроме того, сахарозаменители усиливают окислительный стресс, поэтому лучше выпить бокал красного вина, чем диетическую колу», — заявил специалист.

Клавьен добавил, что для печени могут быть вредны и сладкие негазированные напитки, такие как фруктовые соки и смузи, так как в них много фруктозы. Если злоупотреблять подобными напитками, это существенно повысит нагрузку на печень и спровоцирует воспаление, заключил он.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала, какие напитки необходимы для достижения долголетия. В их число специалистка включила кефир.

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