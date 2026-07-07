Раскрыты разрушающие печень продукты

Нутрициолог Клавьен: Продукты с высокой степенью переработки разрушают здоровье печени

Основной причиной жировой дистрофии печени является неправильное питание, предупредил нутрициолог Сигги Клавьен. О том, какие продукты сильнее всего разрушают этот орган, он рассказал изданию Daily Mail.

Клавьен отметил, что здоровью печени продукты с высокой степенью переработки, в том числе сосиски, колбасы и бекон. В них содержится большое количество соли, консервантов, усилителей вкуса и ароматизаторов. Избыток этих веществ негативно влияет на все органы и системы организма, но особенно сильно сказывается на здоровье печени. Кроме того, ультрапереработанные продукты высококалорийны, поэтому злоупотребление ими приводит к набору веса, что тоже вредит печени, предупредил специалист.

Также, как раскрыл Клавьен, значительно повышают риск развития патологий печени сладкие газировки как с сахаром, так и с сахарозаменителями. По словам нутрициолога, дело в том, что печень не распознает искусственные подсластители, поэтому направляет всю свою энергию на борьбу ними. «Кроме того, сахарозаменители усиливают окислительный стресс, поэтому лучше выпить бокал красного вина, чем диетическую колу», — заявил специалист.

Клавьен добавил, что для печени могут быть вредны и сладкие негазированные напитки, такие как фруктовые соки и смузи, так как в них много фруктозы. Если злоупотреблять подобными напитками, это существенно повысит нагрузку на печень и спровоцирует воспаление, заключил он.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала, какие напитки необходимы для достижения долголетия. В их число специалистка включила кефир.