Бывший судья назвал возможный срок Ефремова

При правильной тактике защиты актер Михаил Ефремов мог бы через 1,5–2,5 года выйти на свободу и продолжить творческую карьеру. Возможный срок наказания артиста изданию Legal.Report назвал специализирующийся на делах по дорожно-транспортным происшествиям бывший судья Александр Меликов.

По его словам, в ситуации, когда и момент ДТП, и сам пьяный Ефремов попали в объектив камер и тиражировались по всем телеканалам, линия защиты должна строиться только вокруг признания вины. Актеру следовало раскаяться и добровольно возместить моральный и материальный вред потерпевшим, считает эксперт.

С учетом положительных характеристик и ходатайства известных друзей подсудимый мог рассчитывать на минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, суд мог бы назначить наказание ниже низшего предела и отправить Ефремова на три года в колонию-поселение, откуда актер через 1,5–2,5 года вышел бы условно-досрочно.

Теперь же, полагает Меликов, после всех версий защиты, включая «инопланетян за рулем», приговор может обернуться 10 годами колонии общего режима с «мифической» надеждой на УДО после пяти лет.

21 августа Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, объяснив, что хочет адвокатов «посильнее». Однако уже 24 августа стало известно, что актер снова нанял Пашаева для своей защиты.

Актер устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.