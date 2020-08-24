Зятя Трампа уличили в связях с главой российского фонда

Старшего советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера уличили в связях с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Источники в администрации Белого дома утверждают, что Кушнер и Дмитриев обсуждали возможности для сотрудничества США и России на протяжении нескольких лет. Они делали это как дистанционно и через посредников, так и встречались лично, утверждают они.

В частности, одним из результатов переговоров стала поставка российского медоборудования в США во время пандемии коронавируса. Отмечается, что логистическими вопросами приема груза занимался Госдепартамент, а организационные моменты были доверены лично Кушнеру. По информации издания, он искал поставщиков, лично договаривался о поставке груза из России, а также ускорил заключение сделки, используя личное знакомство с Дмитриевым.

В начале апреля в США из России был отправлен гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом. Он был полностью оплачен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В мае США также отправили в Россию самолет с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).