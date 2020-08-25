В России модели с разными телами снялись у подъездов в знак окончания изоляции

Модели с разными телами и внешностью приняли участие в кампании «AliExpress Россия», направленной на поддержку российских дизайнеров одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 августа.

В течение месяца специалисты платформы будут рассказывать в соцсетях о семи модных брендах. В рамках акции был создан лукбук, съемки которого проходили у подъездов жилых домов в Екатеринбурге. Уточняется, что локации были выбраны как символ выхода из дома после месяцев изоляции.

В фотосессиях участвовали модели разного телосложения, возраста и национальности.

Фото: AliExpress Россия 1 /4

По словам коммерческого директора «AliExpress Россия» Сергея Гречина, во время режима самоизоляции ассортимент российских брендов вырос в полтора раза, а их продажи — почти в четыре раза.

В июле аналитики «AliExpress Россия» изучили, как менялись предпочтения россиян при выборе домашней одежды во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Так, в марте покупатели отдавали предпочтение удобной домашней одежде и носкам с цветными принтами. Мужчины приобретали худи и флисовые рубашки, а женщины заказывали боди, толстовки и спортивные брюки.