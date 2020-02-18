Составлен образ типичных жителей российских городов

Специалисты компании «AliExpress Россия» составили образ типичных жителей российских городов, проанализировав 550 миллионов поисковых запросов на торговой площадке. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Таким образом, комфортная одежда в стиле casual остается особенно популярной в 2020 году среди москвичей. Чаще всего они искали на сайте рюкзаки, кроссовки и футболки с принтами — 13 тысяч запросов в каждой категории, а также худи, джинсы и поясные сумки — по 10 тысяч запросов. Самыми запрашиваемыми товарами у жителей Москвы весной прошлого года оказались боди и юбки, а в холодное время года — термокружки. Особое внимание они уделяют пижамам-кигуруми и дождевикам.

Материалы по теме Кокетка, гульфик и союзка Странные названия самых обычных вещей: сложный тест

Модные предпочтения петербуржцев объединили в категорию «романтика и сексуальность». Они чаще других ищут чулки, корсеты и кружево — в общей сложности 12 тысяч запросов. Самый высокий спрос на бьюти-товары в России оказался у покупателей из Екатеринбурга.

Отмечается, что чаще всего в качестве верхней одежды россияне выбирают пуховики и экошубы. В моду вошли и различные украшения, особенно серьги, часы, браслеты и броши: всего по этим категориям зафиксировано 50 тысяч запросов. Самой трендовой обувью остаются кеды.

В декабре 2019 года сотрудники компании AliExpress перечислили самые востребованные у россиян товары на сайте. Наиболее популярными стали продукты из категории «мода». На первое место по частоте запросов попала «сумка женская», на второе — «купальник», а третьими стали «серьги». Всего в течение года россияне искали товары более 550 миллионов раз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!