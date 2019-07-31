AliExpress выпустит коллаб с российским модным брендом

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall хотят выпустить коллабы с российскими модными брендами. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителя AliExpress и Tmall в России Антона Пантелеева.

AliExpress и Tmall ведут переговоры с российским дизайнером и создателем бренда Chapurin Игорем Чапуриным. По плану в марте 2020 года в продажу поступит коллекция базовой одежды и аксессуаров. Также, по словам Пантелеева, в планы входит открытие онлайн-магазина Chapurin на базе Tmall для российских и китайских покупателей. Факт переговоров подтвердил и PR-директор бренда Chapurin Антон Копылов.

Игорь Чапурин регулярно выпускает коллабы с различными компаниями. В 2019 году году он заключил контракт с производителем игрушек Hasbro, по игрушкам которой была снята кинофраншиза «Трансформеры», и выпустил коллекцию одежды Chapurin x Bumblbee к выходу нового фильма «Бамблби».

В мае 2019 года рэпер Тимати, владеющий компанией Black Star Wear, выпустил коллекцию одежды совместно с сетью магазинов «Армия России».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!