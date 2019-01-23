Playboy впервые выпустил белье

Журнал Playboy совместно с компанией по производству нижнего белья и купальников Coco de Mer выпустил коллекцию женского нижнего белья в винтажном стиле под названием Catch Me. Об этом сообщает The Sun.

Комплекты навеяны знаковыми выпусками журнала разных лет. Например, комплект из красного атласа и кружев Kiss Me — обложкой майского номера 1979 года.

Фото: Rankin

Некоторые модели игривых бюстгальтеров и трусиков украшены фирменным хвостиком кролика Playboy Bunny — символа журнала. Рекламную кампанию коллекции снял известный британский фотограф моды Ранкин.

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В январе 2018 года стало известно о том, что новая коллекция женского нижнего белья Valentine’s Day бренда Savage x Fenty, принадлежащего американской R&B-певице Рианне, вызвала недовольство полных клиенток. Линия выпущена ко Дню святого Валентина. В нее вошли комплекты белья и одежда для сна розового, красного и черного цвета. Исполнительница утверждала, что все модели представлены в размерах от XS до XXXL.

После того как Рианна опубликовала несколько фото белья в своем Twitter, читательницы выразили недовольство. По их мнению, дизайн одинаковых моделей сильно различался в зависимости от размера. Например, бюстгальтер Hearts Half Cup Bralette небольшого размера пользовательницы соцсети назвали более сексуальным, чем размера plus-size.

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