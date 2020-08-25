Модель Victoria's Secret снялась в бикини в роскошном отеле на Мальдивах

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала фотографию, сделанную во время отдыха, и восхитила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость позирует на территории роскошного отеля на Мальдивах с видом на океан. Она снялась в бикини золотистого цвета, широкой соломенной шляпе и солнцезащитных очках. «Вернулась в мое счастливое место», — подписала Амбросио пост, который набрал 140 тысяч лайков.

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Подписчики оценили фотографию и внешний вид модели в комментариях. «Красотка!», «Идеальное тело», «Это место создано для тебя, ведь ты богиня пляжа», «Сексуально», «Выглядишь потрясающе», — высказывались они.

В июле Алессандра Амбросио попала в объектив папарацци в откровенном наряде во время отдыха в Лос-Анджелесе. Ее запечатлели на пляже в Марина дель-Рей в коралловом раздельном купальнике, соломенной шляпе и солнечных очках. Читатели Daily Mail оценили ее стройность и молодо выглядящее лицо в комментариях под опубликованными снимками.