В Совбезе назвали долю инициированных США кибератак. Так, Вашингтон стоит за 75 процентами подобных атак, что опровергает слова о тотальной российской угрозе. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Он также рассказал, что Москва может со своей стороны противопоставить выпадам Вашингтона. «Прежде всего, факты, которые нашими оппонентами последовательно замалчиваются. К примеру, анализ отчетов (...) показывает, что наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США», — подчеркнул Храмов.

Эксперт добавил, что в зависимости от типа воздействия, США являются его инициаторами в 40-75 процентах случаев. Причем на Россию приходится от двух до семи процентов таких атак.

Ранее сообщалось, что агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub. По версии Вашингтона, создание вируса стало частью плана Москвы и кибершпионажу.