У Дома правительства Белоруссии задержали протестующих

Сотрудники милиции задержали участников акции протеста, которая прошла во вторник, 25 августа, у Дома правительства Белоруссии в Минске. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Это все в рамках административного процесса», — пояснила она, добавив, что было задержано несколько протестующих, которые участвовали в акции на площади Независимости.

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При этом количество задержанных она не уточнила. Ганусевич в том числе не назвала административную статью, по которой задержаны граждане.

25 августа в центре Минска прошел митинг, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Собравшиеся шли под зонтами, они скандировали лозунги и пели песни.

Ранее замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Хельга Шмид заявила, что причина протестов в Белоруссии — грубые нарушения на президентских выборах с подлогом их результатов, а не выбор политического направления между прозападным и пророссийским. По ее словам, в европейском блоке считают, что белорусские власти должны освободить задержанных демонстрантов.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали сотни людей.