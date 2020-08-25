В ЕС объяснили причину белорусских протестов

Причина протестов в Белоруссии — грубые нарушения на президентских выборах с подлогом их результатов, а не выбор политического направления между прозападным и пророссийским. Так происходящее объяснила замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, передает ТАСС.

«Протесты в Белоруссии не отражают простой бинарный выбор между Россией и Западом. Они вызваны грубой фальсификацией президентских выборов 9 августа», — приводит агентство ее слова.

Шмид заявила, что Евросоюз поддерживает проведение новых выборов: в них должны участвовать международные наблюдатели. Также в европейском блоке считают, что белорусские власти должны освободить задержанных демонстрантов.

Она напомнила, что Евросоюз ведет консультации с Россией по поводу белорусского кризиса: российский президент Владимир Путин неоднократно созванивался с первыми лицами ЕС, а глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель общается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

19 августа сообщалось, что ЕС перенаправит Белоруссии дополнительные 53 миллиона долларов финансовой помощи. 50 из них пойдут на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, три миллиона — на развитие в бывшей советской респубилке гражданского общества.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали сотни людей.