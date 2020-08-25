Глава Госфильмофонда отчиталась об оцифровке кинолент

Глава Госфильмофонда России Елена Филатова отчиталась об оцифровке фильмовых материалов, которую киноархив проводит в рамках реализации национального проекта «Культура». Ее слова передает РИА Новости.

«В 2020 году нам необходимо оцифровать 2,5 тысячи фильмовых материалов, что составляет 850 фильмов. Ситуация с COVID-19, безусловно, внесла свои коррективы в график, сейчас мы наращиваем темп для выполнения плановых показателей», — подчеркнула Филатова.

Она отметила, что с 2021-го сотрудники Госфильмофонда собираются оцифровывать по пять тысяч фильмовых материалов в год.

Филатова добавила, что оцифрованные архивы регулярно выкладываются на YouTube-канале Госфильмофонда.