Выявлен способ предотвратить появление морщин

Появление морщин можно предотвратить еще в раннем возрасте. Самый простой способ для этого — косметологический. О нем в беседе с радио Sputnik рассказала руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.

По ее словам, прежде всего нужно увлажнять кожу. Выявлено, что чем более она мягкая и упругая, тем позже появятся морщины. Чем тоньше и суше у человека кожа, тем раньше стоит начать применение увлажняющих кремов и масок, посоветовала дерматолог.

Для борьбы с мимическими морщинами Жабоева порекомендовала уколы ботулотоксина. Они помогают «выключить» мимику. При этом делать их можно с молодого возраста для профилактики. «Молодым людям нужны меньшие дозировки, и они позволят как можно дольше избегать морщин на лице», — подытожила врач.

Ранее врач-косметолог Екатерина Морозова раскрыла особенности старения кожи российских женщин. По ее словам, главный для россиянок стип старения — социальный. Когда у женщины опускаются руки и она перестает следить за собой. Для борьбы с последствиями возрастных изменений косметолог посоветовала очищать кожу и наносить антивозрастную сыворотку.