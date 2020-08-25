В Турции появится «грибной» офис

В Турции опубликовали проект нового офисного здания. Его построят в «грибном» стиле. Как сообщает Dezeen, офис появится на территории технического университета Йылдыз в Стамбуле. Главная особенность будущего сооружения — колонны, по форме напоминающие грибы.

Новое одноэтажное офисное здание свяжет между собой две части университета — текстильную академию и учебный корпус. В строительстве используют прозрачное стекло, сталь и дерево, а по всему периметру появятся специальные колонны, сделанные в виде грибов. Планируется, что «шляпках» будет собираться дождевая вода, чтобы затем стекать по тонким опорам в форме грибных ножек. Необычная конструкция таких опор, расширяющихся к верху, должна уберечь здание от обрушения во время возможного землетрясения.

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Автором проекта выступило турецкое архитектурное бюро Salon Alper Derinbogaz. При работе над макетом здания разработчики руководствовались желанием сделать офис как можно более инновационным. «Весь проект направлен на улучшение офисной среды, в которой приоритетом являются гигиена и безопасность. При проектировании мы использовали современные системы. Например, в трубчатых колоннах, напоминающих грибы, впервые в архитектуре применяется технология, аналогичная той, которая используется при проектировании бензобаков», — рассказал один из архитекторов.

Бюро Salon Alper Derinbogaz было основано турецким архитектором Альпером Деринбогазом (Alper Derinbogaz) в 2010 году, после того как он закончил Калифорнийский университет и получил степень магистра в области архитектуры и урбанистики. Среди известных проектов бюро — летний дом «Вилла Топос» (Villa Topos) в Измире и музей «Чинимачин» (Chinimachin) в Байбурте.

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