Россиянка описала состояние при повторном заражении коронавирусом

Россиянка по имени Екатерина (имя изменено) описала свое состояние при повторном заражении коронавирусом. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Первый раз женщина заболела в апреле, тогда она почувствовала легкое недомогание, коронавирус удалось выявить с помощью компьютерной томографии, так как тесты его не показали. Екатерину посадили на карантин, у нее была температура чуть выше 37 градусов, сухой кашель и слабость, ей прописали антибиотики.

После карантина Екатерина вышла на работу, через три месяца она уехала в командировку в Сочи. После поездки ей стало больно глотать и заболело ухо, но не было кашля, она решила, что это связано с переутомлением. На шестой день после возвращения температура поднялась выше 39 градусов, тесты на коронавирус оказались положительными.

Высокая температура держалась три дня. Екатерина заявила, что потеряла связь с реальностью, не понимала, где находится и что ей говорят. По словам женщины, ее заносило в сторону, когда она пыталась вставать. Кроме того, она потеряла обоняние — этого не было при первом заражении. Через три дня все резко прекратилось, утверждает она. Екатерина добавила, что никто из близких не заразился от нее.

24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Первый раз это произошло в мае, он выздоровел в начале июня. По словам Кара-оола, болезнь протекает иначе и он ощущает сильные головные боли. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пока нет подтверждений повторного заражения главы региона.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но это происходит очень редко и зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы человека. Если у переболевшего слабый иммунитет, организм может вырабатывать мало антител.

С начала пандемии в России зафиксировали 966 189 случаев заражения коронавирусом. Умерли 16 568 человек, выздоровели 779 747.