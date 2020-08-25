В Европарламенте предложили называть Тихановскую по-польски

На заседании в Европарламенте польский депутат Яцек Сариуш-Вольский предложил произносить фамилию бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на польский манер — «Тихановска». Об этом во вторник, 25 августа, пишет ТАСС.

По его мнению, именно так и произносится ее фамилия по-белорусски. «Когда иностранцы произносят на русский манер — "Тихановская", они фактически признают, что Белоруссия входит в российскую сферу интересов, белорусы очень плохо реагируют на это», — пояснил Сариуш-Вольский.

На белорусском языке фамилия Тихановской звучит как «Тиханоуская».

20 августа стало известно, что французский писатель, философ и журналист Бернар-Анри Леви, которого в СМИ окрестили «серым кардиналом либерализма», встретился с Тихановской и заявил, что она является лицом белорусской революции и оппозицией «тирану Лукашенко».

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Президент Александр Лукашенко считает, что в протестах замешаны люди извне. По его словам, координаторы пытаются действовать по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».