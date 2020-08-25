47-летняя женщина назвала способ за год похудеть на 82 килограмма

Жительница английского города Уигтон, графство Камбрия, назвала действенный способ за год похудеть на 82 килограмма. Ее слова приводит Daily Mail.

47-летняя Элейн Ватсон (Elaine Watson), мать двух уже взрослых детей, до похудения весила почти 159 килограммов. Из-за ожирения она с трудом ходила по лестницам и даже планировала купить электрический инвалидный скутер.

Ватсон решила привести себя в форму из-за боли в ногах и предиабета. В прошлом она перепробовала различные диеты, однако они не давали желаемый результат. В июне 2019 года она обратилась за помощью в частную клинику, где для нее разработали программу похудения. Процесс сброса веса включал ультразвуковую терапию, массаж глубоких тканей и лечебную диету.

До похудения британка пропускала завтрак, на обед заказывала еду из «Макдоналдса» или перекусывала бутербродом, багетом или несколькими сосисками в тесте. На ужин она съедала большую порцию лазаньи или блюдо из курицы. В качестве перекуса она предпочитала торты, сыр и печенье, а также выпивала бутылку красного вина.

Благодаря разработанной в клинике программе ее рацион существенно изменился. Теперь ее завтрак состоит из овсяной каши и фруктов, на обед она ест салат, а на ужин — рагу или стейк с овощами. Вино разрешено только по выходных и в умеренных дозах.

Ватсон придерживается низкоуглеводной диеты на 600 калорий в день. Программа похудения обошлась ей в 250 фунтов стерлингов (24,4 тысячи рублей) за неделю. Однако, по ее словам, крепкое здоровье и внешние изменения, которых она добилась, стоят этих денег. «Я больше не страдаю предиабетом, и мои ноги не болят, — отмечает она. — Теперь выгляжу и ощущаю себя совсем иначе».

Ранее жительница американского города Хума, штат Луизиана, сбросила 45 килограммов за год благодаря простому правилу. 26-летняя мать троих детей Джорджия Мальбро изучила в интернете, как организм сжигает жир и как устроен обмен веществ, и нашла способ привести себя в форму.