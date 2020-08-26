Британские таможенники нашли крупный груз кокаина в ящиках с бататами

Британские таможенники в аэропорту Гэтвик обнаружили крупный груз кокаина в ящиках с бататами и в растворенном в жидкости виде. Об этом со ссылкой на пограничные службы сообщает The Independent.

22 килограмма наркотика ценой примерно в 2,4 миллиона долларов конфисковали 11 августа, еще 30 килограммов, которые в розничной продаже стоили бы суммарно около 3,15 миллиона, нашли 18 августа. В обоих случаях пакеты с веществом были спрятаны в грузе корнеплода с Ямайки.

Спустя неделю, 25 августа, пограничники обнаружили еще 3 килограмма кокаина в растворенном виде. Тим Кингсберри, региональный директор ведомства, подчеркнул, что его подопечные ведут каждодневную работу по поимке наркоторговцев, и по результатам всех конфискаций открыты расследования.

В начале августа о подобной находке сообщали на Украине: в порту Южный в Одесской области в грузе бананов из Эквадора обнаружилось более 56 килограммов кокаина общей стоимостью более чем в 7 миллионов долларов.