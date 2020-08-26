Японские мошенники прикинулись пострадавшими от коронавируса и попались полиции

В Японии арестовали трех мошенников, получавших финансовую помощь от государства — они подделали заявки на получение средств пострадавшим от пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что преступники прикинулись владельцами предприятий, которые пострадали из-за распространения коронавируса. Они подали фальшивые документы на правительственную программу помощи: мужчины утверждали, что практически лишились заработка в пандемию. Мошенники запросили около одного миллиона иен в качестве финансовой поддержки (712,5 тысячи рублей).

Мужчины не успели заработать, поскольку попались полиции. Двое мошенников уже признались в содеянном. Правоохранительным органам удалось выяснить, что преступники планировали заработать еще больше: они задумали подговорить как минимум 400 человек, чтобы каждый смог получить финансовую помощь. Эта схема могла обойтись Японии в 400 миллионов иен (284,9 миллиона долларов).

В конце мая Сбербанк обнаружил новые мошеннические схемы, которые появились в разгар пандемии коронавируса. Среди них — схема с фиктивными кадровыми агентствами, которые предлагают трудоустройство на удаленке за плату, а также сценарий с возвратом НДС, в котором жертвы мошенников самостоятельно переводят деньги преступникам.

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