49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и насмешила фанатов

insta

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) станцевала в откровенном наряде во время отдыха и порадовала поклонников. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 49-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в слитном купальнике красного цвета с логотипом компании Coca-Cola. Ее сняли на улице во время выполнения танцевальных движений. «Ну, чем же еще заняться при отключении электричества во время дождя?» — подписала она пост, который набрал больше 47 тысяч лайков.

Материалы по теме Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами

Публикация насмешила фанатов телеведущей. «Отличные танцевальные навыки, дорогая», «Ты сумасшедшая, но прекрасная!», «Будь у меня такая фигура, я бы танцевала на главных улицах!», «Ты великолепна!», «Это видео сделало мой день», — высказывались они.

Ранее в августе тело Аманды Холден на пляжном фото удивило поклонников. На размещенном фото телеведущая позирует в красном бикини бренда Melissa Odabash. Ее запечатлели выходящей из воды с мокрыми волосами. Подписчики сочли знаменитость «одним из самых красивых созданий бога».