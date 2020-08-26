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Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

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Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

В 2015 году он создал организованную группу, которая построила и эксплуатировала фабрику по обогащению угля. В результате незаконной деятельности злоумышленники заработали более 126 миллионов рублей и причинили ущерб государству еще на 93 миллиона рублей из-за загрязнения почвы. Также в 2015 году экс-подполковник МВД обманом получил от двух предпринимателей 13 миллионов рублей, пообещав прекратить в отношении них проверку, которую проводило не подчиненное ему подразделение МВД.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем подполковнике МВД Николае Гермашеве, известном в криминальных кругах как Коля Кувалда. Авторитет годами держал в страхе бизнес Ростовской области.

Помимо Гермашева, в качестве подсудимых по данному уголовному делу привлечено еще четыре человека. Они приговорены к лишению свободы на сроки от трех до пяти лет.

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