Решен загадочный парадокс Млечного Пути

Ученые Университета Суррея в Англии и Потсдамского астрофизического института в Германии разрешили парадокс галактического бара (перемычки), заключающийся в том, что различные наблюдения дают противоречивые оценки скорости движения центральных областей Млечного Пути. Об объяснении загадочного феномена сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследования движения звезд, находящихся поблизости от Солнечной системы, указывают на то, что перемычка в центре Млечного Пути имеет небольшие размеры и быстро вращается, однако прямые наблюдения не согласуются с таким результатом.

Анализируя современные модели образования галактик в Млечном Пути, ученые показали, что и размер бара, и скорость его вращения быстро изменяются во времени, в результате чего перемычка может казаться вдвое длиннее и вращаться на 20 процентов быстрее в определенные моменты времени. Это происходит из-за взаимодействия центра галактики со спиральными рукавами. Взаимное притяжение заставляет бар замедляться, а рукав, наоборот, ускоряться. Когда это происходит, возникает иллюзия большого и медленного бара.